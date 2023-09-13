為慶祝一年一度九九國民體育日，高市府運發局13日在承億酒店舉辦年度體壇盛事「2023高雄市體育有功人員表揚典禮」，公開表揚傑出選手、績優教練、優秀裁判及體育團體、熱心體育、卓越貢獻及終身成就等獎項，共70名獲獎者，高雄市副市長林欽榮也承諾未來讓選手、市民享有更優質友善的訓練及運動環境。

今年高雄市體育有功人員表揚典禮以精神標語「Be The Top堅持到最好」為主題，象徵運動員不畏艱難、克服逆境、邁向頂尖的過程。共計28名傑出選手、24名績優教練、7名優秀裁判、3名績優體育團體、3名熱心體育、3名卓越貢獻和2名終身成就獎等70人獲獎。

高市府運發局長侯尊堯表示，運動競技除了有選手、教練，秉持公正無私精神執法的賽事裁判更是不可或缺，另外，熱衷體育、善盡社會責任、投入資源及精力奉獻於體育運動的所有夥伴都值得大家齊聲喝采，予以肯定，感謝他們無私的奉獻，才能讓高雄的運動發展愈來愈茁壯。

「一座熱愛運動的城市，必定是一座健康的城市。」林欽榮指出，高市府致力於提升運動環境，目前已規畫設置14座運動中心，市府也持續整建各運動場地、增設球場夜間照明、設置風雨球場，以充實運動設施，讓更多民眾可以在完善的運動場域盡情享受運動的暢快。

林欽榮進一步表示，市府已逐年提升經費，提高選手獎補助金，並投入運動科學、運動醫療及傷害防護等資源，去年也啟動運動發展基金，透過媒合民間企業資源挹注，真正落實相關政策，讓選手、市民享有更優質友善的訓練及運動環境。