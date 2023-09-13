秋天是吃柿子的季節，不僅美味還有許多營養和健康功效。對此，營養師林雨薇表示，柿子富含維生素A、C、類黃酮、膳食纖維，能維持視力健康、抗發炎、穩血糖等。另外，她也提到，柿子澀味來自單寧酸成分，能調整高血壓、預防心血管疾病，但與蛋白質結合後容易影響消化，可能導致腹痛、腹瀉問題，建議還是將皮削掉或拔掉再吃。

林雨薇在臉書專頁「林雨薇 營養師」發文指出，柿子澀味來自單寧酸成分，屬於植化素，能調整高血壓、預防心血管疾病。若依柿子澀味程度，可區分為澀味較重的澀柿，如傳統台灣柿軟柿、硬柿及筆柿等；澀味較低則是甜柿，如富有柿、進口柿子。

林雨薇更進一步分享，食用柿子可獲取的4大營養素及健康功效：

1、維生素A：柿子富含維生素A，其能維持結膜和角膜的功能，且為視紫質的重要成分。另外，柿子還含有葉黃素和玉米黃質，這些營養素在視網膜中含量很高，有助維持眼睛視力。

2、類黃酮：柿子含有類黃酮，包括槲皮素和山奈酚，有助身體抗發炎。若吃富含黃酮類化合物的飲食，有較低的心血管疾病與心智衰退的可能。

3、膳食纖維：柿子富含膳食纖維，其中水溶性纖維含量高，適量吃能減緩碳水化合物的消化和糖份吸收，有助防止血糖快速升高。而血糖穩定，則有減少體脂肪囤積、幫助學習、維持記憶等好處，是糖尿病患可適量吃的水果選項。

4、維生素C：吃柿子可補充維生素C，有助保護細胞免受自由基造成的傷害，減少身體發炎反應。另外，飲食吃維生素C食物，與心血管疾病、前列腺癌和糖尿病等疾病的風險降低有關。

食用柿子雖有許多好處，但林雨薇有2點提醒，其一是柿子富含鉀，腎衰竭、腎病患者應避免吃超過1個，或改吃其它水果；另一是柿子中的單寧酸固然有益心血管健康，但其也易與蛋白質食物結合，可能影響消化，若食用海鮮、白肉或牛羊肉後，不久即吃柿子而有出現腹痛、腹瀉問題，最好還是將皮削掉或拔掉再吃。