前新竹市文化局長錢康明說，高虹安說的2023跨年晚會停辦，是在他離職之後的決定，但市府發言人徐千晴出面駁斥，早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位。

錢康明今針對跨年晚會再度爆料，提到市長說2023跨年晚會停辦是在他離職之後的決定，徐千晴在聲明指出，此乃完全錯誤，早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務，包含場地租借及交管等。

而錢康明也提到，原本有個「竹竹跨年」的Line群組，但他的line裡忽然消失，市府也公布工作群組內文字2則、貼圖4則之全數內容，強調均無提及任何具體工作事務，且錢是自行退出群組，並非無故被消失。另洽詢新竹縣政府人員，創建此群組之目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會。

錢康明也提到，有交接7頁單面A4簡報資料，強調在他離職時跨年晚會都還沒有停辦。市府則表示，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊。

市府強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。市府也公布7頁單面A4簡報資料，指市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

至於錢康明在附圖中說明，他聯絡學弟妹來當跨年晚會主持人等，市府也嚴正澄清，市府對錢前局長提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，本案自始自終都無標案發包之具體規畫。