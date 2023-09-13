路透社指出，這個有越南特斯拉之稱的VinFast，對印尼市場的長期投資可望達12億美元左右。其中，2億美元將花在建廠相關事宜上，希望在2026年能投產，年產3至5萬輛的電動車。

擁有2.7億人口，且是東南亞最大經濟體的印尼，因為蘊藏豐富的天然資源，也吸引全球電動車業者競相進入。電動車電池的關鍵材料鎳礦，就是一個很好的例子。

除了位於越南北部城市海防的主要製造中心外，加上2025年美國北卡將要生產的工廠，印尼這座將是VinFast第3個全球廠房。VinFast指出，想要成立自己的經銷商，並要在印度、馬來西亞、中東地區、非洲以及拉丁美洲設立展示中心。同時，也要擴大歐洲的業務。

8月中旬才剛在那斯達克上市的VinFast，掛牌價在40美元左右，到了8月底股價就飆漲超過80美元。因為還沒開始獲利，VinFast甚至一度被媒體稱之為迷因股（meme stock），目前股價則跌到17.21美元。