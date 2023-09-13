來自韓國濟州的金睿元女士（中）首次來台旅遊，成為今年第400萬名旅客。（陳祐誠攝）

交通部訂下今年600萬外國旅客來台的目標，今日喜迎第400萬旅客入境，由來自韓國、首次來台旅遊的金睿元女士成為幸運兒，接下觀光局準備的大禮包，她開心表示，與媽媽、妹妹都抽到台灣推出的5000元消費金，3人一起來玩4天3夜，接下來會遊玩北部，造訪西門町、九份等景點。

交通部觀光局今於松山機場迎接來自韓國濟州的第400萬名幸運旅客金睿元女士，繼7月21日迎接第300萬人次後，僅相隔53天就達到400萬人次，較先前每成長百萬人次的時間又再縮短，入境市場穩健復甦。

金睿元說，她與母親、妹妹同遊台灣，3人都抽到了台灣推出的5000元消費金，這是她第一次來台，很高興自己成為2023年第400萬名旅客，下次還會再來。此次來台行程4天3夜，預計到訪西門町、九份等著名景點，非常期待體驗台灣的美食及美景。

行政院副院長鄭文燦表示，目前來台前3大客源市場為港澳、日本和韓國，希望東南亞與北美旅客也能持續增加，並增加郵輪旅客。他說，台灣有許多米其林餐廳、夜市小吃、秘境景點，讓旅客能深度、多元主題旅遊。

交通部長王國材指出，今年人次目標市場設定以恢復疫情前（108年）5成之水準（600萬人次），各客源市場旅客來台，包括港澳、韓國、新南向國家的馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，以及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半的水準，其中越南、泰國、新加坡、馬來西亞恢復率更已超過8成。觀光署成立後，行政院將由副院長召開行政院觀光產業振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光。

觀光局指出，今年截至9月12日的來台旅客中，3大來源國包括港澳77萬4709人次、日本53萬1973人次與韓國43萬3923人次，對今年達成600萬旅客的目標非常樂觀。