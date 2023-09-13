進口雞蛋洗選上架的標示日期近日爆發爭議，政府日前稱巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，但超思公司巴西進口的雞蛋效期為120天，但市售效期被標示到10月5日，台農蛋品12日發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。對此，最近一份網路投票針對民眾的買蛋心境進行調查，得到結果卻讓人跌破眼鏡。

Youtube頻道《野電視94強》今（13）日發起網路民調，截至下午2點50分，已有超過1.1萬人參與。針對「陳吉仲曾打包票說巴西進口蛋沒問題，但台農卻承認巴西蛋誤標效期，並宣布立即全面下架，你怎麼看？」的題目，有高達96%的網友表態「陳吉仲竟讓人民吃過期蛋！這種人還有什麼資格當農業部長？」、僅僅只有4%的民眾認為「我覺得這沒什麼」。

針對巴西進口雞蛋問題屢爆爭議，網友紛紛留言表示「下架只會說謊愛哭的政客，台灣人民加油」、「我們台灣人，怎會選出這樣的政府？悲哀！」、「全部送到陳部長高官自己慢慢享用。」、「基於在野黨軟弱無能，一、陳繼續當部長 二、民眾繼續吃過期蛋，結案」。

巴西進口雞蛋屢屢出包，引爆網友不滿。（圖截自野電視94強YT）

另針對巴西進口蛋保存期限有問題一事，陳吉仲昨（12）日在臉書發文回應，業者將巴西洗選雞蛋有效期限標示為10月5日，經查實際的有效日期為 9月24日，該批雞蛋仍還在有效期限內。這是業者標示錯誤，業者已經自行下架。