天災現在發生得如此頻繁,以致於替保險公司承保的再保險業者,也不得不降低曝險規模。

這或許有商業上的意義,但也不禁讓人質疑,在保險業者自身難保時,個人和企業能否承受氣候變遷帶來的衝擊。

法新社報導,數週前,野火對夏威夷和歐洲部分地區造成重大損失,現在,災難性洪水侵襲利比亞釀成重大災情,這個問題成為本週在摩納哥一場大型保險業者聚會的焦點。

在資誠聯合會計師事務所(PricewaterhouseCoopers)與金融創新研究中心(Centre for the Study of Financial Innovation)的調查中,再保險公司將氣候變遷視為目前面臨的最大風險。

報告指出:「隨著極端天氣事件數量不斷增加,再保險公司首當其衝地承受大型災難索賠成本,氣候變遷再次成為頭號風險。」

國際信評機構惠譽(Fitch)在明天閉幕的這場會議之前告訴投資人,一些公司「已在2022年退出產物保險市場」。