天災現在發生得如此頻繁，以致於替保險公司承保的再保險業者，也不得不降低曝險規模。

這或許有商業上的意義，但也不禁讓人質疑，在保險業者自身難保時，個人和企業能否承受氣候變遷帶來的衝擊。

法新社報導，數週前，野火對夏威夷和歐洲部分地區造成重大損失，現在，災難性洪水侵襲利比亞釀成重大災情，這個問題成為本週在摩納哥一場大型保險業者聚會的焦點。

在資誠聯合會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）與金融創新研究中心（Centre for the Study of Financial Innovation）的調查中，再保險公司將氣候變遷視為目前面臨的最大風險。

報告指出：「隨著極端天氣事件數量不斷增加，再保險公司首當其衝地承受大型災難索賠成本，氣候變遷再次成為頭號風險。」

國際信評機構惠譽（Fitch）在明天閉幕的這場會議之前告訴投資人，一些公司「已在2022年退出產物保險市場」。