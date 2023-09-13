中正大學台灣文學與創意應用研究所畢業生邱嘉琪，出版人生第1本原創台語詩集《你講我攏無寫詩予你》。（邱嘉琪提供／呂妍庭嘉義傳真）

曾任地方電視台主播，中正大學台灣文學與創意應用研究所畢業生邱嘉琪，近日在研究所老師陳瀅州、李知灝老師指導下，出版人生第1本原創台語詩集《你講我攏無寫詩予你》，60首台語詩有親情、愛情、人文風景及生活記事，詩文淺白樸實，即使不熟台語文的人，也能跟著念上幾句，獲龍山吟文學獎台語現代詩優選肯定。

邱嘉琪說，這本《你講我攏無寫詩予你》台語詩集以「愛」為主軸，以教育部台灣閩南語常用詞辭典用字抒寫，更是從故鄉嘉義出發，60首詩分為3輯，第一輯「佇嘉記持」是她兒時記憶的連結與回想、在地藝文團體、老屋下午茶系列介紹；第二輯「你講我攏無寫詩予你」是婚姻裡的感觸，也是寫給另一半的情詩，第三輯「生活詩記」有親情抒寫及生活感悟。

邱嘉琪說，台語是她從小熟悉的語言，但只會聽與說，直到擔任地方台主播，開始訓練播報台語新聞、配台語稿，因此產生興趣一路自學，更在2013年考到教育部閩南語語言能力認證中高級，獲得激勵後才開始有了寫台語詩的契機，為深化自己寫詩的能力，2年前毅然決定到中正大學台灣文學與創意應用研究所進修。

三昧堂總監嚴仁鴻(右)大力協助出版台語詩集《你講我攏無寫詩予你》。（邱嘉琪提供／呂妍庭嘉義傳真）

詩集封面溫潤柔美，為紙雕藝術家吳靜芳所設計。（邱嘉琪提供／呂妍庭嘉義傳真）

以「實務創作＋技術報告」創作人生第1本台語詩集，邱嘉琪說，創作過程受到先生藍益源莫大支持與鼓勵，因此以寫給先生的詩「你講我攏無寫詩予你」做為書名，而能初試啼聲之作，除先生外，中正台文與創應所師長們的指導，讓她創作能力得以提升，初次參賽即獲龍山吟文學獎台語現代詩優選的肯定。

最後在三昧堂大力協助出版、紙雕藝術家吳靜芳美編排版與封面設計下，最終能實現自己出版台語詩集的夢想，邱嘉琪說，這本創作是人生一段寶貴的銘記，也是獻給故鄉嘉義和親愛家人的禮物。

詩人方耀乾在推薦序中提到，這本詩集文字風格樸實，充滿風土情和親情，有抒情，也有記事，像坐在樹下慢慢聽作者講故事和見聞一樣，是一本很誠懇，也很樸實的詩集。

台文與創應所教授江寶釵指出，邱嘉琪的台語聽說讀寫甚好，在詩上的成長使得她在中正台文所的學習獲得意義與價值，至於指導教授陳瀅州則說，作者寫詩的手法呈現好幾種風格，不管是用不同的角度或是細膩修辭都讓人感到有趣，這是她人生的里程碑，誠心推薦給大家。