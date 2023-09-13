苗栗一名已婚機車行老闆，去年與女客人依依（化名）看對眼，2人迅速發展成婚外情，互傳鹹濕對話、私密照，挑逗「下次一定要用力衝撞…別搖太大力喔！」，老闆娘發現後怒將依依告上法院，法官判賠30萬元，可上訴。

據判決書指出，老闆娘主張與丈夫2019年7月結婚，育有2名未成年子女。丈夫以自營機車行為業，而依依（化名）是因前來保養重機而認識的客人，依依明知丈夫已婚，竟仍於去年間與丈夫透過LINE傳送諸如「是我好吃，還是我那隻好吃」、「想看一下妳穿的居家服」；依依更曾傳送僅穿内褲之私密照，丈夫則回「噗哇開始有畫面了」、「下次我一定要用力衝撞…別搖太大力喔！不然你又腰酸腳酸」等言語及私密處照片。

不僅如此，2人甚至於去年6月15日在機車行內發生性交行為。老闆娘控訴，依依舉動已嚴重侵害她的配偶權，致其精神痛苦至詎，因此決定提告求償50萬元。

法庭審理時，依依對於老闆娘主張之事實均不爭執，但認為請求之精神慰撫金數額過高。

法官認為，2人行為已逾越男女分際之不正當性行為，並傳送逾越普通朋友通常社交行為分際之對話內容，而侵害老闆娘配偶權，參酌雙方身分、地位、經濟能力，配偶權遭侵害情節及精神上受有痛苦等一切情狀，認賠償金以30萬元為適當。