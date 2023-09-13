新竹市前文化局長錢康明「被離職」後，連日發文指控新竹市長高虹安男友李忠庭干政。對此，前國民黨立委蔡正元舉前花蓮縣長傅崐萁太太徐榛蔚、台中市長盧秀燕為例，直言高虹安的做法是非常嚴重的大忌，若高虹安無法反駁此事，將成嚴重汙點。

錢康明今（13）日爆高虹安要他找李忠庭（Jack）討論跨年晚會，最終更變成李忠庭要錢康明不要管跨年晚會。錢康明也貼出7月還和縣府交旅處長對話紀錄，強調直到他離職前都有「新竹市跨年晚會」，打臉高虹安與市府昨稱今年不會辦跨年晚會，因此沒有外人能喬事空間的說法。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，高虹安的作為在選民眼裡是大忌，非常嚴重的大忌，若絕無此事，高虹安大可一句話就解決，反之若真有此事，將成高虹安一輩子的汙點，且是很嚴重的汙點。蔡正元認為，選民會心想到底選高當市長還是選高的男友當市長，這是選民無法容忍的，「高虹安怎麼會把私人感情跟公務混成一團」。

蔡正元進一步提到，在徐榛蔚當選花蓮縣長時，下的第一道命令就是要傅崐萁不能走進縣政府，也不能跟局處長講事，只能是徐榛蔚拜託傅崐萁幫忙花蓮爭取東西，但徐榛蔚的事情，傅崐萁都不能管。蔡正元也點名盧秀燕當台中市長時，沒聽說過她老公插手市政，「這是選民對於政治人物最基本期待，家人可以幫忙，不可以干政」。

對於高虹安近日捲入諸多爭議，蔡正元斷言，若這樣玩下去，高虹安的政治生命結束了。