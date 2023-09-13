為表達對地區獨居長者的關懷之意，金門縣太武山海印寺性海法師帶領社團法人金門縣佛教弘法基金會董監事代表，在中秋佳節來臨前夕攜帶慰問禮盒222份，委由縣府社會處轉送給全縣獨居長者，讓長輩們提早歡度佳節之時，亦能感受社會的溫馨之情

這項秋節關懷獨居老人義舉，由長期致力地方公益的太武山海印寺性海法師與真化師父，帶領社團法人金門縣佛教弘法基金會董監事代表洪志合、王漢文、陳金盛、許明坤、許秀治、吳素蘭、陳幼燕及陳文經等人，攜帶牛奶花生仁禮盒222份，由縣府社會處長陳世保代表接受，後續再轉送予全縣獨居長者；陳世保並代表縣長陳福海致贈感謝狀乙紙，感謝太武山海印寺與弘法基金會長年來對地區獨居長者關懷與照顧。

陳世保表示，縣府團隊極為重視長輩的生活起居，為表對地區獨居長者的關懷之意，今年度中秋節關懷慰問將連結社會處綜合福利服務志工隊與五鄉鎮公所綜合福利志工隊，辦理訪視轄屬內獨居長者，除轉贈海印寺中秋佳節慰問品外，並就其居住環境協助清潔打掃、關懷問安，希望獨居長輩度過平安溫馨的佳節。

陳世保也感謝各界善心人士與團體們長年來配合縣府，為需要關懷的人們伸出援手，弘揚志願服務「助人最樂、服務最榮」之信念，與鄉親們一同朝打造宜居島嶼的願景邁進。