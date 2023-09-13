超商報警處理，女子情緒這才逐漸恢復平穩。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南一名盧姓女子12日深夜在金華路四段某超商門市掃貨，前後花費7883元，結帳時出示多張信用卡卻都付款失敗，女子索性耍賴不買，店員報警處理，警方到場釐清狀況，女子經警方制止後，店家也暫不提告訴才離去。醫師提醒，如有購物癖會藉由採買得到快樂或釋放壓力，建議須尋求專業協助才能改善。

奇美醫療財團法人奇美醫院精神醫學部部長林健禾說，類似這種行為極可能是購物癖。他說，購物癖症狀在精神科門診偶爾會看得到，會造成購物癖通常有三大原因，包括需求滿足、情緒控管與自我調節出了狀況，這些人有時狂買東西是因為可以得到快樂，或是遇到壓力，透過買東西尋求壓力釋放，也有一些人就是為了追求某種東西，必須反覆買、無止盡追求。

他說，很多疾病都會導致出現購物癖，譬如躁鬱症、過動症、思爵失調症、強迫症、亞斯伯格症等，偶爾都會出現購物癖行為，面對購物癖個案，建議仍是要尋求專業協助，找到背後原因，也希望家屬理解當事人背後有困難，以同理支持態度鼓勵就醫，給予必要的支持。

另外，家屬也可以幫忙個案參加活動、運動或社團，得到心靈滿足，限制購物時間、限制購物場所等，他強調，這種購物行為不會一、兩次就改善，需要長時間耐心陪伴，幫助有購物癖者的家人改善這種症狀。

這起「購物糾紛」發生在昨晚，金華路四段某連鎖超商昨晚遇到一名盧姓女子在超商狂掃貨飲料，結帳時腳邊放了裝有瓶瓶罐罐的飲料好幾大袋塑膠袋，總計花費7883元，女子結帳時不斷催促店員「快一點」，但提供多張信用卡結帳卻統統交易失敗，女子索性不買。

店員當下覺得女子根本是「來亂的」，女子也回嗆「對，我來亂的」，店家當場報警處理，員警到場後，女子情緒這才逐漸恢復平穩，將原本要購買的物品歸還店家，店家暫不提出告訴後，女子這才離去。警方指出，該女子經制止即歸還並離去，如經制止不聽，則可依違反社會秩序維護法中在公共場所喧鬧滋擾究辦。

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