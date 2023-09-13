和平區具地廣人稀特性，全境面積1037.8平方公里，人口1萬823人，其中原住民占4336人，高達5成；65歲以上老年人2241人，占人口數2成。（警方提供）

全台失蹤人口為2萬餘人，台中市和平區今年1-8月，失蹤人口數為15人，18歲以下及65歲以上占7成5，目前均全數尋獲。其中，徐姓少女因家庭失能，1年逃家4次，警方奔波多次尋回，進入教養院後，少女已漸步入人生正軌。

台中市和平警分局配合警政署辦理「社區警政再出發工作」積極協尋原鄉失蹤人口，轄區具地廣人稀特性，全境面積1037.8平方公里，人口1萬823人，其中原住民占4336人，高達5成；65歲以上老年人2241人，占人口數2成。

和平警分局指出，今年1-8月，轄區失蹤人口共通報15件，全數15人都已尋獲，其中18歲以下青少年8人，65歲以上老年人則為2人，高達10人占全數7成5。原鄉老年人口失蹤多為患失智症，青少年失蹤原因，多為隔代教養所衍生，家庭功能不完整所致。

其中，一名徐姓少女短短1年內逃家4次，員警多次奔波尋回，在家庭失能情況下，協助關懷並轉介社福機構，經評估進入教養院，如今當年懵懂的少女漸步入人生正軌。

和平警分局轄區失蹤案件協尋難度有別於平地分局，種類多變且艱難、經常需要翻山越嶺、橫跨縣市，往返台中市區、彰化、苗栗，最遠曾赴國境之南屏東將逃家少女帶回。

和平警分局表示，希望民眾在為家庭生計打拚的當下，也別忘了工作之餘多與家人相處，時刻給予關懷，即便是一通電話、一條簡訊，都能讓家人們感受到暖暖的愛。