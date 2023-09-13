野生動物常遭路殺，台東池上今天舉辦野生動物祭。（蔡旻妤攝）

野生動物常遭路殺，台東池上今天舉辦野生動物祭。（蔡旻妤攝）

野生動物常遭路殺，台東池上今天舉辦野生動物祭。（蔡旻妤攝）

野生動物常遭路殺，台東池上今天舉辦野生動物祭。（蔡旻妤攝）

池上鄉長林建宏（中）呼籲旅客進到池上鄉都能放慢車速。（蔡旻妤攝）

人類常因文明開發而誤傷野生動物，農曆7月是傳統民間習俗中元普渡的時節，台東縣池上青年培力工作站今天特地舉辦野生動物普渡法會，也爭取到池上鄉公所設立友善動物告示牌，未來提醒工程單位和民眾在施工和旅遊時多注意野生動物的生命安全。池上鄉富興村玄天宮指出，這是頭1次為動物而舉辦的法會。

趁今年中元普渡，池上青年培力工作站也爭取到池上鄉公所經費，為不幸死亡的野生動物準備了食物祭品普渡。台東縣青銀共創協會生態組長林國欽指出，自2017年迄今，在197線及東9這兩條道路上，總共記錄到806筆死亡動物。

池上青年培力工作站計畫主持人林耿弘表示，野生動物祭主要針對常見的動物路殺、農械誤殺、枯水竭殺、工程傷殺、藥物毒殺、非法獵殺等生態6殺的進行普渡，他說，活動前團隊特別請示了玄天宮的玄天上帝和地藏王菩薩，很榮幸獲得首肯。

池上玄天宮主張瓏議說明，玄天宮主主神是玄天上帝，其部將是龜和蛇將軍，形象相當符合民間兩爬動物的守護神，而玄天宮也希望未來宗教文化和生態保育可以相互結合，讓護生的理念深入民間。

池上鄉長林建宏提及，未來會在鄉內設置友善動物的告示牌，池上鄉目前正在爭取國際慢城，也呼籲旅客進到池上鄉都能放慢車的速度。

這是台東縣第1次民間團體為死亡的野生動物舉辦普渡法會，也有不少工程單位捐贈祭品，主辦單位希望透過民俗普渡活動，藉此呼籲工程施工也能增加生態檢核項目，尊重野生動物的生存權。