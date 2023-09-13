烏克蘭國家交響樂團首度來臺，9/12晚上於衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，座無虛席，精彩演出贏得滿堂喝采，樂團更以台灣民謠《望春風》與《Taras Bulba》、《Separation Valse》兩首烏克蘭作品作為臺灣限定安可曲，希望聽眾從樂聲中更加認識烏克蘭。

烏克蘭國家交響樂團9月12日於衛武營國家藝術文化中心演出，座無虛席，精彩演出贏得滿堂喝采。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁除出席11日演出發布記者會外，得知烏克蘭人超愛甜點！也貼心在高雄場演出前，在樂團休息室送上滿滿臺灣特色甜點美食，包括紅豆餅、鳳梨酥、台式馬卡龍等小點與烏龍茶、珍珠奶茶、咖啡等茶飲，招待遠道而來的朋友，其中，紅豆餅與烏龍茶這兩項在地口味，大受團員歡迎，瞬間一掃而空。

烏克蘭國家交響樂團演出前，高市府特別準備台式點心熱情招待遠道而來朋友，包括紅豆餅、鳳梨酥、台式馬卡龍等臺灣特色甜點美食。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，烏克蘭國家交響樂團在衛武營的表演令人感動且振奮，高雄衛武營音樂廳湧進上千名觀眾，市府也以烏克蘭國旗的黃藍兩色點亮愛河沿岸與高雄流行音樂中心燈火，種種表現不僅是對音樂藝術的喜愛，也是高雄人表達對烏克蘭人民團結一致、抵禦入侵的敬佩之意。

高雄流行音樂中心綻放烏克蘭國旗黃藍色澤，表達烏克蘭在戰火中不屈不饒精神激勵世界。（圖片來源：高雄市文化局提供）

烏克蘭國家交響樂團擁有百年歷史，其卓越超群的演奏實力，被譽為東歐首屈一指的交響樂團，雖然國家深陷戰火之中，但樂團仍堅持以音符慰撫避難所內的聽眾，積極尋求演出機會，傳遞對和平的渴望。本次應寬宏藝術之邀來臺演出，此行費盡千辛萬苦，今日(9/13)北上臺北國家音樂廳演出最後一場，旋將搭機返國回烏克蘭，有關臺北國家音樂廳購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利商店。