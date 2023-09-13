台北市南港東新街一處建築工地，日前周遭地面出現龜裂的狀況，引發周圍民眾擔心是否有公安疑慮。對此國民黨台北市議員李彥秀、李明賢以及當地里長，以及市府與施工單位舉行會勘，初步認定為大型車輛輾壓，導致路面龜裂、水溝位移，應非施工造成也暫無安全疑慮。

李彥秀表示，由於這塊工地去年就因施工造成損鄰，因此已被市府列管及停工。所以周遭居民昨日看到路面龜裂之後，都非常擔憂，甚至當場陳情說昨晚睡都睡不好。李彥秀說，昨天第一時間就要求監造單位必須要拿出監測報告。今天更邀請監造單位、結構技師、建築師等專業人員來現場勘查。

李彥秀強調，雖然現場判斷與大直案狀況並不同，東新街案經初步判定是因重車輾壓，造成路面龜裂與水溝位移。不過由於監測儀設置離塌陷地方稍微遠些，當下也建議要做更進一步的精準監測，務必要讓鄉親能徹底放心。建管處現場也承諾，會針對北市所有開挖中工地，每月進行抽查，並要求監造單位提供完整監測數據。

針對《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》的修法，李彥秀說，將會在新會期質詢時，提出方案，將初步安全認定書及損害責任歸屬初步認定書之製作，委由第三方鑑定機構辦理。除了在議會修法，國會的建築法規其實也需要與時俱進。

李彥秀說，沒有安全、就不能開工，從地方到中央，務必要盡速打造一套解決問題，讓民眾安心的公安制度，還市民一個心安。