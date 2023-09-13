前新加坡外長楊榮文此次來台，以一個新加坡人視角下提出對兩岸關係的建言，他細數自己和臺灣的淵源，從年輕時來台灣接受軍事訓練、住在臺灣道教總廟三清宮學習太極，到罹患血癌的兒子接受慈濟人的骨髓捐贈，他感激的說，「是臺灣在幫忙救我的兒子」。

楊榮文學習太極，住在新加坡的「南華派」宗師沈保和是他的太極師父，在全世界有幾千名弟子，其中有許多是臺灣人，在臺灣，輩分最高的太極大師是慈濟基金會的醫生葉明憲。

2015年3月，沈保和召集許多弟子到臺灣，一起學太極。楊榮文和大夥一起住在臺灣道教總廟三清宮，「一整天，我們都聽到敲鑼打鼓和爆竹聲」。他認為，將中華文明凝聚起來的不止是歷史以及諸如道教和佛學的宏大哲學理念，而是在華人社群裡日常生活中的信仰，不只是在海峽兩岸，而是在全世界。

新加坡人口中有四分之三是華人，他的母親是在中國大陸出生，一輩子和他說的唯一語言就是潮州話。楊榮文這一代的軍人都是在臺灣受訓，強烈感覺到這份親屬之情。

楊榮文1976年第一次到臺灣，當時他22歲。自英國劍橋大學畢業後，接受美軍訓練為一名信號官，接著被派到檀香山美軍第25步兵師，在檀香山期間申請簽證來台，見到他在臺灣的親戚，1977年首次來臺灣的恆春接受軍訓。

回到新加坡之後，他在1980年從陸軍調到空軍，頂頭上司是臺灣的空軍軍官傅純顯，傅是第一位以響尾蛇導彈擊落中國大陸米格戰機的空軍機師，雖然在中華民國空軍的軍階更高，但為了融入，接受新加坡空軍部隊一個較低的軍階。楊榮文說，「在我們建國初期，好些幫助我們的中華民國高級空軍和海軍軍官的情況都是如此」。

新加坡和中國在1990年建交，2004年李顯龍就任新加坡總理前，7月非正式地訪問臺灣，北京強烈反對、星中關係急速下滑，成為楊榮文出任李顯龍內閣外交部長後第一件須要處理的事。

在那之前的一個月，他最小的兒子楊弘時血癌復發，需要骨髓移植，而即使移植，生存機會也少於10％。楊弘時有一個姐姐兩個哥哥，但沒有一個人的骨髓與他匹配，最終，通過慈濟基金會，在臺灣找到了一個匹配的捐獻者黃啟川，也是慈濟的成員。

黃啟川馬上答應捐出骨髓，並由楊時弘的新加坡腫瘤醫生從臺北機場送到美國，當時正值大陸希望和新加坡恢復關係，但它要新加坡採取第一步。雙方決定由楊榮文和大陸外交部長李肇星先到紐約出席聯合國大會，約定私下會議時間，他再飛到孟菲斯去看他的兒子和家人。

當時他的妻子已先帶了四個子女和她母親到孟菲斯，只留下他一個人在新加坡的家中，楊榮文說，他的心情很沉重。在聯合國大會上，他重申新加坡「一個中國」政策，當媒體問到時，他表達難過之情，但沒有告訴媒體，「當時是臺灣在幫忙救我的兒子」。

在聖裘德兒童研究醫院收治他兒子的醫生裴正康，也是在臺灣大學完成醫學學位，之後到美國，成為世界上治療兒童血癌的第一專家。裴告訴他，他永遠都感激臺灣給他提供醫學教育。

楊榮文的兒子用了一年時間才完全康復。他 說，從2004年到2011年，作為外交部長，他不能親自去對慈濟表達謝意讓他內心不安。直到2011年在大選中失去國會議席，6月他和妻子隨即帶著兒子到花蓮去感謝證嚴法師。

他說，在臺灣見到每一個人，他都驕傲地介紹，「我的兒子在血緣上是臺灣人。確實，他從捐獻者身上得到了O型血型，我是AB，我的妻子是B」。楊時弘現在已29歲，從英國倫敦大學學院醫科畢業，剛在英國當了兩年初級醫生。這次他們到臺灣，第一件事就是坐車去花蓮，拜會證嚴法師。