雲林縣北港工藝坊將作為「雲林厚工學」衛星展區，縣府全力招商整修。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港工藝坊」因年久失修漏水、參觀動線不佳，縣府去年進行整修招標，但因營建人工與原物料上漲遲未順利發包，本月10日1場暴雨造成積水，縣文觀處13日表示經修改設計圖，將於19日再開標，應可順利標出，預計11月完成整修，配合11月18日的「雲林厚工學」特展正式啟用。

「北港工藝坊」位於北港鎮共和街與安和街口，由「謙源號」商行在清代興建，曾作為稅務單位眷屬宿舍，後閒置荒廢20餘年，9年多前由雲林縣政府整修後重獲新生，成為最受地方工藝師歡迎的展演場域，並在周邊展開老街再造計畫，每年配合北港燈會規畫「老街巷弄燈區」，吸上萬遊客造訪。

不過工藝坊於今年3月舉辦1場展覽會後，即大門深鎖至今，引發民眾關注，大家認為工藝坊極具歷史文化意義，也是帶動地方藝文發展的重要場域，若長期閒置相當可惜。對此雲林縣政府文觀處解釋工藝坊目前正進行發包中，但因營建相關成本上漲，遲未順利發包，並非要將其長期閒置。

文觀處表示，工藝坊整俢工程經費約200餘萬元，由於金額不高加上營建成本增加，廠商較無接手意願，為此文觀處已修改整修計畫，並請長期合作廠商加以協助，預計本月19日再次開標，屆時應可順利標出，盡速整修活化，以免閒置過久無人管理，導致設施毀壞、環境髒亂。

文觀處說，「雲林厚工學」特展將於11月18日在北港糖廠倉庫群登場，以「神工學、農業學、未來學、共享學、觀光學」5大學為內涵，搭配花燈、宗教工藝、布袋戲及偶戲主題展，創造雲林頂級藝文視覺饗宴，工藝坊將作為衛星展區，因此會全力設法在11月前完成整修。