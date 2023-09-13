桃園市同德國中校長何信璋，獲今年師鐸獎表揚。（呂筱蟬攝）

桃園市政府13日表揚師鐸獎及各級優良教師共409位，其中，獲師鐸獎的同德國中校長何信璋，凡事以學生為考量，積極爭取資源營造多元學習環境；另服務滿40年資深優良教師龍興國中校長傅美琴，曾是偏鄉復興區介壽國中任期最久校長，有感國中生年紀對威權叛逆，堅持自己當個「有溫度的校長」。

活動由市長張善政表揚師鐸獎教師22人、服務屆滿40年資深優良教師12人、高國中小學及幼兒園優良教師344人、杏壇新星獎12人、優良特殊教育人員19人。張善政說，贏得師資就贏得教育，贏得教育就贏得孩子與國家的未來，在教師節前夕，他由衷感謝所有第一線師長們的辛勞與無私奉獻。

何信璋從事教育工作32年，初任大崗國中校長時，接獲民眾反映，學生校服顏色和行道樹顏色太相近，差點發生車禍，他二話不說花了2年時間與校內外溝通，成功將運動服改成亮眼色系。擔任光明國中校長任內，積極爭取締結國外姐妹校外，也陸續成立英語、數理資優班，凡事以學生為出發點，也說會秉持初衷，持續為教育工作投入熱情。

服務滿40年的校長傅美琴則說，從事教職最早在平鎮區的大學校，後來到復興區介壽國中，一待就是7年，她說，在市區學校許多都是菁英學生，但到了偏鄉，每個孩子幾乎都是隔代教養或是經濟弱勢，曾經遇過一個8年級女學生，導師發現她身體有異狀，先是帶著孩子到國軍總醫院就診，後來又轉到林口長庚，由學校協助安排住院，通知家長後竟因無暇照顧，立刻幫孩子辦出院，她趕緊讓老師協助學生安排進一步檢查，最後才診斷出罹患罕見疾病。

她說，這名學生雖然生病，但每天仍掛著笑臉，且在繪畫領域表現優異，開朗個性讓人印象深刻。從事教職40年來，認為「拔尖」這件事很多人在做，她願意付出更多時間與愛心「扶弱」，如今在龍興國中服務，學校靠近眷村也有許多新住民二代學生，推廣用閱讀當成多元族群共同語言，培養孩子擁有帶得走的能力。