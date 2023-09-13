「色誘妹」與林姓被害人加賴好友對話，不斷邀約男子到家裡喝酒（右）；林男遭尤姓博弈業者等人毆打，全身傷痕累累（左）。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

「我家可借你住1晚」台中市尤姓博弈業者與林姓被害人有債務糾紛，林躲債失聯，尤計謀派「色誘妹」佯裝網友，使出必殺技「請君入甕」，邀林到女子租屋處時，進門即慘遭痛毆並逼簽50萬元本票，警將尤等涉案13人送辦，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴。

「我家可借你住1晚」、「要來喝酒聊天嗎？」「色誘妹」一步步將林姓被害人釣出來並加賴好友，尤男見時機成熟，以設局色誘法，讓林男到該女子租屋內，一進門就上銬「伺候」徒手及電擊棒等毆打被害人，強奪財物、扣押身分證及強迫簽署本票50萬。

林姓被害人不甘受辱報警，警方進一步調查，許多被害人因向尤姓經營的博弈網站簽賭，因無力償還賭債，都被尤嫌率領組織成員，以言詞恐嚇方式強迫被害人簽署本票50萬元，後因被害人因心生畏懼，都依照指示匯款。

檢警長期跟監蒐證、調閱分析尤男金流及生活作息，見時機成熟由台中地檢署檢察官指揮台中市刑警大隊、市警六分局及台北市政府警察局北投分局等單位，同步執行收網，拘提、逮捕尤姓主嫌及共犯等13人。

警方查扣帳本1本、銀行存摺8本、身分證、健保卡共5張、銀行金融卡2張、自願具結同意書3張、借貸申請書8張、借貸契約1份、本票28張、行動電話8具、辣椒水槍1枝、辣椒水1罐、手指虎1個、球棒4支、現金9萬元、毒品咖啡包及愷他命1批、K盤2個及1部小客車等贓證物。

台中市刑大為淨化選前治安，防制幫派以暴力或假借政黨介入選舉，執行淨化選前治安行動，破獲一起暴力討債集團，該集團經營網路賭博及從事暴力討暴等不法，若遇有賭債及金錢糾紛，即率眾施以暴力討債，以獲取不法利益。

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