《小鐵星座》運勢專欄分享最難搞的前6名星座主管，依序是摩羯座、處女座、天蠍座、牡羊座、水瓶座、獅子座，其中第1名的摩羯座謹慎嚴肅、不知變通，且最重紀律和績效，若員工跟不上進度便會炒魷魚。

▍第6名：獅子座

好大喜功的獅子座主管，喜歡征服別人、被拍馬屁。當交待對方做某件事情時需立刻得到回應，無法接受任何理由或藉口推託，必需表現積極，尤其他們無法忍受氣焰囂張的人，若讓獅子發起脾氣可是會讓人嚇得半死。

▍第5名：水瓶座

不按牌理出牌是水瓶座主管的特質，就像風沒有一定方向，而他們重視創意，也強調獨立，要求屬下有所表現，因此風象星座及部分火象星座，例如牡羊、射手還能適應他們的步調，但一板一眼的土象、水象星座員工，一旦碰到水瓶主管就會感到心累，無所適從。

▍第4名：牡羊座

脾氣火爆，富有競爭性、凡事講效率的牡羊座主管，容易給部屬造成壓迫感，更是喜歡搶功勞，他們重視成就感，所以員工千萬不能忽視他們。另外，當遇到臨時狀況時，牡羊的脾氣會像火山爆發一樣，將壓力丟給員工。

▍第3名：天蠍座

情緒不穩、個性偏激，會在一旁默默觀察人的天蠍座主管，常讓部屬覺得深不可測。而天蠍喜歡掌權、展現影響力，當他們請員工自行做決定時，千萬不可當真，還是要先向天蠍報告，否則會被主管記在心裡。另外，若部屬能力已造成威脅，他們不僅會嫉妒更會耍小動作。

▍第2名：處女座

處女座最在意小事情，常常像個糾察隊一樣管太多，反而忽略整體的大方向，例如部屬提交計劃，會著重在寫錯字等小細節，而不重視計劃創意；凡事重表面，會在某個點上鑽牛角尖。他們缺乏變通性、怕犯錯，不適合處理突如其來的變化，相對的當遇到有創意的員工，便會阻礙其發展。

▍第1名：摩羯座

摩羯座向來謹慎嚴肅，一旦當上主管便會要求部屬遵守嚴格的紀律，而他們的個性就像石頭般堅硬，若員工無利用價值、生產力跟不上進度，便會展現無情的一面炒魷魚，可以說是個現實的主管，希望每個人都像生產機器、最好沒個人情緒。