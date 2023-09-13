凌濤昨披露基泰、超思、光電等弊案幕後疑似都指向同一集團。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨控基泰、超思、綠能等案，並爆連駐美代表蕭美琴也拿過翁茂鍾政治獻金，民進黨13日嗆聲喊告。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤反擊，全都有憑有據，唯一不確定的就是賴清德是否要跟蕭美琴搭檔參選，高喊：「要告就來告，沒在怕的！」

國民黨昨天指控基泰、超思、綠能等案背後都指向民進黨相關人士，甚至爆出蕭美琴也拿過台南富商翁茂鍾政治獻金。民進黨發言人張志豪今正告國民黨，已委請大選律師團蒐證，不排除採取法律行動。

「這麼龐大的律師團，沒在怕的，笑死！」凌濤對此表示，昨天記者會，每一項檢驗都是公開資料，超思負責人的弟弟、基泰副董都涉入過司法史上最大的醜聞翁茂鍾案，完全是事實。而翁茂鍾捐給蕭美琴、及民進黨政治獻金，這在監察院也都是公開資料。

凌濤也諷刺，唯一他比較不確定的、也在記者會用「外傳」描述的，就是民進黨總統參選人賴清德屬意蕭美琴當他的副總統搭檔，「若不是，請民進黨公開否認！」

凌濤直言，民進黨過去說國民黨立委王鴻薇有政治獻金就與基泰關係匪淺，結果王鴻薇第一時間要求基泰停建，態度相當強硬。他用同樣標準檢驗蕭美琴收受政治獻金，民進黨該不會就受不了了吧？

凌濤嗆聲，民進黨說進行蒐證、不排除進行法律行動，這是什麼說法？要告就來告阿！