台灣女星郭碧婷2019年閃婚香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，婚後育有一對子女，幾乎淡出螢光幕。近日，向佐夫婦受邀到多倫多國際電影節，想不到郭碧婷的新造型普遍不被網友接受，還直指她的臉蛋越來越像婆婆向太，引發熱議。

今（13日）向佐在微博發出多張與郭碧婷走多倫多國際電影節紅毯的照片，寫下：「想不到大家比我們還著急，生圖也搶發，哈哈。」只見夫妻倆全身穿得黑漆漆，走帥氣、個性路線，而一向以長髮示人的郭碧婷，罕見換上短髮造型，化著大濃妝，不走氣質路線，網友驚呼：「大美女怎麼和向佐越來越像了」、「郭碧婷像是被吸乾了元氣」、「我印象中的郭碧婷不是這樣的」、「郭碧婷這造型真不怎麼樣，明明那麼漂亮的大美女，什麼造型師」、「到底經歷了什麼」，一度衝上微博熱搜。

網友看不習慣郭碧婷的新造型。（圖／微博@向佐）

網友看不習慣郭碧婷的新造型。（圖／微博@向佐）

網友吐槽郭碧婷的新造型。（圖／微博）

其實這不是郭碧婷第一次被說容貌改變，前陣子她參與公開的活動，被拍到撞臉向太的照片，但也有人質疑是被惡意P圖。

今年39歲的郭碧婷，早年是時尚雜誌的平面模特兒，外型亮麗、氣質清新，後來進軍演藝圈，2007年拍電影處女作《沉睡的青春》，2012年飾演《小時代》南湘一角而在大陸享有知名度，後來她在真人實境秀節目《最美的時光》認識向佐，因被向太喜愛，2019年嫁進豪門，接連生下兩個寶貝，儘管向佐多次傳出曖昧異性而引發婚變，郭碧婷仍默默做好本分，深受公婆喜愛，向華強更宣布「以後珠寶都給碧婷」。