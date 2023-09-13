新竹市長高虹安近日深陷人事、搭豪車及住豪宅等爭議，新竹市政府原訂昨天舉行的市務會議，因高昨到台北地院出庭，而改到今天。據了解，高虹安在市務會議上向各局處一級主管和與會者致歉，尤其針對認真做事的市府人員被誤會喬事感到抱歉，也提到她心裡有很多苦，但自己會撐住。

新竹市府每周二舉行市務會議，不對外開放，原訂昨天舉行的市務會議，因高虹安要到台北地院出庭而改到今上午舉行。據了解，高虹安今出席會議正常主持，但到了結尾時向在座的局處長等人致歉，因為最近爆發的各項爭議，讓大家被誤會是在喬事情。

據悉，高虹安也在會中提到，市府也都有針對爭議對外說明，政風處也都已有進行相關調查，目前已進行到2／3，也希望能夠藉此還給大家清白。高虹安在會中感謝市府同仁，也提醒繼續推動市政建設，無奈自己被放大檢視，也自嘲昨天出庭感覺像走「星光大道」。

最後高虹安也有感而發，提到自己心裡很多苦，但還撐得住，希望局處長一起努力做好市政。