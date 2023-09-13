一名女子收到朋友傳的LINE訊息，對方說自己打字慢，希望可以通話，她向對方表明不喜歡講電話，朋友仍不死心問「有空嗎？」她氣得怒嗆「打字慢干我什麼事？」貼文掀起一票網友共鳴，還有內行人說，可以到手機設定點選通話，然後關閉「語音通話功能」，就不會再接到任何LINE的來電及來電通知。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，朋友傳LINE劈頭就問「現在忙嗎？可以通話嗎？」她反問為何一定要通話，希望對方用打字或傳語音訊息，但朋友說自己打字較慢，用電話溝通比較快，又再次問「有空嗎？」

原PO理智線當場斷裂，向對方表明不喜歡接電話，有事就傳語音或打字，她翻白眼說「打字慢干我什麼事？有人跟我一樣有電話恐懼症嗎？」

貼文引發網友共鳴，「＋1打字慢或手殘拜託練一下」、「我媽每次都要打視訊，在外面直接掛掉不接」、「不愛講電話＋1」、「不喜歡接電話......有事請打字或語音，講電話還要找理由掛電話，好麻煩」、「我也很反感，直接打來的電話，我也不會接」。

留言中有內行人表示，若不想接別人打的LINE電話，可以到設定點選通話，關閉「語音通話功能」，就不會再接到他人的來電，也不會有未接來電提醒。