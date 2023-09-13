iPhone 15系列機種、售價一圖秒懂

iPhone 15系列四款新機今（13日）亮相，價格全面上漲，門檻最低3萬元起跳，頂規版逼近6萬元，讓原本想換機的小資果粉哀號買不下手，若為荷包考量，舊機是不錯選擇，蘋果官網順勢調降舊機價格，其中iPhone 13降價3千後，21900元就可入手，因其搭載A15處理器，被喻為iPhone高CP值神機。

iPhone 15系列的台灣售價比前一代iPhone 14系列貴了1000至2500元，預算有限的消費者，不妨挑選舊機，蘋果官網包括iPhone 13、iPhone 14、iPhone14 Plus、iphone SE系列機繼續販售，降價幅度2千至3千不等；4款舊機下架停止販售，分別為iPhone 12、iPhone 13 mini、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。

在蘋果舊機降價中，iPhone 13搭載A15 仿生處理器，採用台積電N5P製程，性能相當優越，一般使用或玩遊戲都很順暢，降價3千後，21900元就能輕鬆入手，被外界譽為iPhone最新CP值神機。

官網舊機降價清單如下：

◆iPhone 14（降價2000元）

128GB：27900元→ 25900元

256GB：31400元→ 29400元

512GB：38400元→ 36400元

◆iPhone 14 Plus（降價2000元）

128GB：31900元→ 29900元

256GB：35400元→ 33400元

512GB：42400元→ 4400元

◆iPhone 13（降價3000元）

128GB：24900元→ 21900元

256GB：28400元→ 25400元

512GB：35400元→ 32400元

◆iPhone SE（售價持平）

64GB： 14900元→ 14900元

128GB：16500元→ 16500元

256GB：20000元→20000元