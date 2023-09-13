高雄市政府觀光局與高雄捷運公司共同於昨（12）日拜會京都市長。。（柯宗緯翻攝）

觀光局長高閔琳代表陳其邁市長熱情邀請京都市長門川大作，參加明年2024台日觀光高峰論壇。（柯宗緯翻攝）

高雄與京都其實有百年緣分，早在1920年就以京都市右京區高雄山為名進行改制時。高市觀光局長高閔琳12日率團造訪京都市長門川大作，雙方就2021年簽署的「高雄協定書」深入意見交流，未來兩市也可望互送旅客，寫下跨國觀光交流新的里程碑。

高閔琳指出，2021年9月10日，高雄市長陳其長與門川市長跨海視訊簽署之「高雄協定書」，雙方就產業、觀光旅遊、藝術文化及教育等方面擴大交流，這次是疫後高雄觀光官方代表首次造訪京都市，洽談有關「高雄協定書」的實質合作方向，她代表陳其邁市長向門川市長表達問候與致意，也期待雙方持續為台日友好情誼與觀光產業合作交流等多面向共同努力。

高閔琳提到，目前台灣訪日旅客已恢復疫情前（2019年）約7成、約177萬人次，日本旅客訪台人數卻僅恢復3成3（約32萬人次）逆差嚴峻；她期盼門川市長能大力向京都市民推介高雄，送客造訪台灣，到高雄旅遊。

除官方單位交流拜會外，觀光局近日更在京阪集團（含京阪電車及嵐電）的協助下，與高雄捷運公司共同考察台灣高雄城市觀光行銷廣告投放情形；並走訪天滿橋站、京橋站、枚方公園、京阪電車博物館（SANZEN-HIROBA）、京都塔、伏見稻荷大社等，京阪電鐵集團沿線重要觀光景點、交通設施，學習SDGs （Sustainable Development Goals）永續旅遊與鐵道觀光發展的未來性。

京都市長門川大作熱烈表達歡迎，他指出，京都的右京地區也有名叫高雄的地方；而兩市從2017年見證高捷公司與嵐電跨國合作，到2021年簽署「高雄協定書」，期待疫後兩市在觀光、文化藝術、馬拉松運動、自行車旅遊、科技與科學等層面，能有更多交流合作與互相學習的機會。

京都市觀光協會奥井拓史專務理事表示，高雄、京都同為國際都市，未來希望透過京都馬拉松與葵祭、祇園祭、時代祭、五山送火等京都4大祭典，對應高雄市的活動，進而開啟兩地的國際觀光交流。

高閔琳也表達歡迎並邀請京都市觀光協會參加年底的高雄馬拉松，未來更將積極協助與高雄市觀光協會交流會面，並期待兩會未來能締結為姐妹會，持續深化兩市觀光旅遊交流合作。