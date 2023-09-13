台南市一名尚姓國小師於19年前退休，後於2020年時遭控任教期間涉嫌性侵、猥褻女童，期間逼迫女童吞下精液後更不知羞恥叫囂：「這很營養」。台南市教育局、學校單位後經深入調查報警處理，檢警查出，涉案受害女童竟高達10多名，其中2名因仍於追訴期內，這才得以對尚男提告。台南地院經審理，依強制性侵、猥褻等26項罪名，最終合併判處13年徒刑。

檢警調查，該名尚姓狼師於國小任教達29年之久，並曾開設時補習班，當時一致獲得眾多家長五星好評，後於2004年（50歲）時退休，時至今日已經70多歲。台南市教育局、學校單位後經深入調查報警處理，檢警查出，涉案受害女童竟高達10多名，大部分已超過追訴時效，僅其中2名因仍於追訴期內，這才得以對尚男提告。

根據判決書，尚男從2003年12月至2004年1月期間，大約每相隔2週頻率，於學校頂樓，違反A女童意願強吻對方，隔著制服對其上下其手，甚至掀衣舔胸時還向女童說「胸部很漂亮」。另，尚男也曾指示A女童與B女童互相輪流為他口交，逼迫二人吞下精液後，甚至厚顏無恥狡辯：「這很營養」。受害女童共計遭猥褻12次，性侵4次。

另，根據受害者B女童說法，她當時以為尚男的這些舉動是以父親立場予以照顧，因為尚男曾說過：「因為很愛妳，才會親妳。」

台南地院經審理，依強制性侵、猥褻等26項罪名，最終合併判處尚男13年徒刑。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！