大陸國台辦新任發言人陳斌華今日引用已故海基會董事長辜振甫的詩句談兩岸關係，並指民進黨政府上台以來「大開歷史倒車」。陸委會副主委詹志宏下午回應，從2016年開始，「倒退、倒車的是中共」，希望陸方能夠跟我方一起推動兩岸恢復正常有序的交流。

陳斌華被認為是非常了解台灣的國台辦發言人，對此，詹志宏今日下午出席策進會活動時受訪表示，希望陳斌華能把當年在台灣社會、與民眾相處的經驗，忠實地反映在他的工作上，這樣對兩岸關係有正面的幫助。詹志宏並說，台灣人非常愛好和平、不喜歡每天都受到武力威脅，且台灣民眾不喜歡統戰語言，而是真誠的交流互動。

對於陳斌華引用辜振甫詩句「但知春意發，誰識歲寒心」談兩岸關係，並批評民進黨讓兩岸交流往來嚴重倒退。詹志宏說，1998年，他陪在辜振甫身邊，這首詩是有感於兩岸如果能夠互相包容、體諒，兩岸關係才有重新再啟動的契機。

詹志宏續指，2016年開始，「倒退倒車的是中共」，不是台灣，「我們留在原地沒有動」，我方一直呼籲陸方重新恢復兩岸的制度化協商與正常交流，且七年多以來沒有停過，希望陸方能夠正向地跟我方一起推動兩岸恢復正常有序的交流。

陳斌華表示，希望台灣撤除對兩岸旅遊的「不光彩、不必要的限制」。詹志宏回批，「如果這句話是他們在反省自己的話，那我非常歡迎」，他說，到目前為止，我方歡迎陸生來台求學、也願意接待大陸團客來台，但陸方遲遲沒有回覆我方建議。

近期傳出有台灣學者赴陸交流時遭盤查，國台辦則稱陸委會的相關言論是「惡意炒作，目的是欺騙、誤導台灣民眾」。詹志宏對此指出，台灣民眾並不喜歡被欺騙，如果沒有發生這些事情，陸委會當然不會提醒中共要注意、不要阻礙兩岸正常交流。

詹志宏反問，如果沒有發生這些事情，為什麼中共方面不能公開地對這些受過不友善對待的人，包括立法委員、大學教授及一般民眾，做出一個交代？這讓台灣民眾前往大陸做交流時，存有不安的心理。他說，大陸相關部門的作為，應該由國台辦負責去協調、改善，讓兩岸的交流活動不要受到阻礙。

至於大陸昨日公布福建對台示範區21意見，詹志宏表示，陸方明天有國新辦記者會，除了文字規範之外，陸方是不是還有其他的說明，陸委會將視陸方說法再來討論。