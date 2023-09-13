秋冬為禽流感好發期，台南市從去年底至今年初共7處禽場中標，如今又進入好發季節，因應H5N1亞型高病原禽流感仍在全球蔓延，今年台灣亦有零星案例，南市府動保處近期啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」，降低禽隻疫病發生及傳播風險。

南市府動保處副處長洪振凱表示，近年韓國、日本發生H5N1禽流感，導致候鳥帶著病毒進入台灣，再傳至家禽；去年至今發生禽流感的案場，大多未落實人、車流管控，有一場疑為候鳥先傳給留鳥，因為飼主未做好圍網工作，讓受到感染的留鳥跑到養禽場吃飼料，造成禽場也被傳染。

南市府動保處配合中央近日啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」，包含增加候鳥排遺、禽場與禽場外圍環境採樣監測量，並加強查核禽流感熱區清潔消毒作業及場域內禽場生物安全，同時也會針對流通於各禽場的蛋箱，增加蛋箱清潔消毒查核等措施。

今年至目前為止，南市府動保處已查核台南895場次養禽場，輔導養禽業者落實生物安全防疫，亦持續派遣防疫消毒車對全市禽場、理貨場、集籠場及候鳥棲息濕地等周邊區域道路進行噴霧消毒工作，今年迄今已消毒8273場次。

洪振凱說，人車流管制、圍網工作是2大重要關鍵，養禽業者除了配合政府防疫外，自身也要做好防疫工作，若有異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。