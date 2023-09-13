桃園市龍潭科學園區第3期擴建案，遭到當地居民反對，組自救會北上總統府陳情抗議。對此，竹科管理局今表示，已確定排除南側密集住宅區，並將在擴建用地劃設住宅社區用地作為配售安置供建築居住使用，另德龍國小遷建也會以學生就學安全為優先考量。

科管局指出，用地徵收範圍已確定排除南側密集住宅區，包括美的世界社區、宏福社區、巫氏公廳、馮輝岳故居及梅龍路396巷南側零星農舍等。有關國際美語村部分，原已排除既有三棟校舍建築物，將不影響該校招生與師生權益，其他相關未開發土地，也將研議縮小徵收範圍的可行性。

此外，科管局也表示，為顧及現住居民在地情感及照顧現住戶，避免搬離熟悉的生活環境，這次擴建用地內劃設住宅社區用地，將予以配售安置供建築居住使用。德龍國小遷建也會以學生就學安全為優先考量，與桃園市政府於安置社區週邊尋覓適當地點。

科管局指出，民眾所提相關意見，都會主動積極溝通，審慎評估可行性，相關調整擴建範圍將於10月公聽會前先寄送週知，在法律許可範圍內從寬從優認定協議價購，爭取相關所有權人最大的權益，期能達成保障地主權益、促進地方經濟發展與提升產業及國家競爭力三贏局面。