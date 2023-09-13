在9月13日的外交部例行記者會上，被問到，日本首相岸田文雄13日進行內閣改組，上川陽子將出任外務大臣的評論，對此大陸外交部發言人毛寧表示，內閣改組是日本的內政，中日互為重要近鄰，保持兩國關係健康穩定發展，符合兩國和地區的共同利益。雙方要以兩國領導人的重要共識為引領。

毛寧說，應以今年中日和平友好條約締結45周年為契機，加強對話溝通，深化務實合作，管控矛盾分歧，推動構建契合新時代要求的建設性穩定的中日關係。