人體會隨年紀逐漸老化，花蓮慈濟醫院院長、神經外科醫師林欣榮表示，50~64歲的壯年人是家庭的主要經濟來源，身體健康至為重要，護腦尤其重要。他建議，此年齡的民眾應該定期接受腦部核磁共振攝影檢查，以便及早發現致命的腦部疾病，並避免腦中風意外。

林欣榮在《名醫觀點》中表示，人體器官會隨歲月而老化，大腦發生腦瘤、腦血管瘤、腦中風及腦小血管病變等腦部疾病的風險也隨之增加。壯士代是家庭經濟主要來源，護腦更顯重要。他是腦神經外科醫師，因此特別建議這年齡者接受腦部核磁共振攝影檢查，以利早期發現、治療，避免憾事的發生。

他以腦中風為例表示，一旦發作就如同大災難般，讓原本健康的人突然就半身癱瘓，嚴重甚至全身癱瘓、死亡。腦中風可分為大血管阻塞及小血管阻塞，若是大血管阻塞，醫師可以放置支架、打通腦血管，成功治療腦中風；若是小血管阻塞，亦即俗稱的小中風，則可使用通血路藥物治療。

腦血管瘤也極為致命。他表示，一旦腦血管瘤破裂，1/3患者會死亡、1/3會變植物人，只有1/3可以存活，一定要及早發現、及早治療。腦血管瘤通常發生在血管分岔處，若早點發現，就可更謹慎控制血壓，避免腦血管瘤越長越大；若腦血管瘤超過0.4公分，就應接受微創栓塞手術，就可成功處理腦血管瘤。

林欣榮強調，50歲以上的人應每5年接受一次腦部核磁共振攝影檢查，藉以及早發現腦瘤、腦血管瘤、腦中風及腦小血管病變等腦部疾病，是護腦的極佳訣竅。