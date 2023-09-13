一名女網友在網路逛衣服，發現其中一款XS尺寸的T恤標註「10公斤左右」才能穿，震驚問「有哪個女生穿得下啊，我是搜女裝不是搜童裝欸！」知情人士揭露賣家陰謀，由於最小尺寸價格49元較便宜，可以從廣告或其他網頁看見49元價格，吸引網友點選，進到賣場查看其他正常尺寸就會發現其實沒有那麼便宜。

一名女網友在《Dcard》發文貼出手機截圖，她逛網路服飾時發現一款T恤很奇妙，從尺寸選項可見XS限定「10公斤左右」的身材，驚呼「體重限制10公斤左右的衣服到底有哪個女生穿得下啊？我是搜女裝不是搜童裝欸！」

原PO從商品評價查看，也沒有人買過XS尺寸。貼文曝光後引起許多討論，有網友猜測可能原因，「XS那款是不是本來要打30公斤以下，但打成10公斤」、「還是親子款？」也有網友認為不意外，「前陣子大陸才吹起女性服飾越做越小的風潮」。

不過一位內行網友直呼是賣家設下的陷阱，從圖片中可見，該商品價格範圍為49元至98元，XS尺寸為49元，「因為那個選項不是給妳買的，如果去選就會發現只有XS是49元，其他都是98元，但這樣設定，妳從其他地方看，像是廣告或推廣就只會看到49元，然後就會點進去。」