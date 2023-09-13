總經理何明哲表示，在全台少子化趨勢下，2030年勞力缺口將達40萬人，加上最新衛福部開放3族群免評巴氏量表，估60萬人受惠，未來整體缺口高達百萬，統振看好隨著政府祭出更多外籍移工來台相關政策，將有利於統振之金融科技業務良好的開拓環境。目前統振旗下專攻外籍移工小額匯兌QuickPay APP受惠於有效會員數逐月穩定攀升，推升匯款筆數持續增長，今年8月移工匯款筆數年增118%，連績6個月創下歷史新高，有鑑於統振在金流服務的收益以單筆手續費計算，匯款筆數增長將扮演統振營運績效長期穩健成長的重要關鍵，帶動統振第二季毛利率達30%，寫下歷年新高。透過統振QuickPay APP累計今年到8月已經匯出達196億元，全年匯出將突破300億元，統振會認列手續費部分，整體來說，統振看好今年營收會有1成的成長幅度。

何明哲表示，統振歷經多次轉型，鎖定以外籍移工為長期發展的核心目標市場，成為通訊、金融科技應用及網路商業服務的解決方案提供者，即是因應台灣勞動力市場的快速變化所衍生出的服務商機，並創造商業模式輸出，在成長型的利基市場中創造藍海價值。由於日本的移工市場結構和台灣相仿，故日本市場相當有可能是統振未來布局的海外市場。

統振日前辦理1萬張私募普通股，由宏碁(2353)以每股40.05元通吃該筆私募，持股約9%~10%，統振看好此次宏碁認購私募案，未來彼此戰略合作將聚焦於發展金融科技相關技術，拓展東南亞移工之小額匯兌業務至更多海外市場版圖，全力搶佔更多外籍移工市場份額。