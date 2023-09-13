SBI證券投資研究部門總經理Hideyuki Suzuki表示，今天市場缺乏方向，部分因為投資人正在等待美國通膨數據，此時投資人想買的是價值股，而這使日股跌幅受限。

美國將在今天稍晚（當地時間周三上午）發布8月消費者物價指數（CPI），並於周四公布生產者價格指數（PPI）。這些數據有助於聯準會在9月20日開會前評估利率前景。

日本央行總裁植田和男日前在接受日媒訪問時表明可能提前結束負利率政策，因此投資人也在緊盯日銀在下周政策會議上是否鬆綁其超寬鬆政策的跡象。

科技新創公司投資大戶軟銀集團跌1.63%，給日經指數帶來最大的拖累，其次是人力銀行Recruit Holdings跌1.67%。

行動電信公司KDDI逆勢上漲1.58%，給日經指數帶來最大的支撐。

鐵路公司小田急電鐵（Odakyu Electric Railway）上漲3.26%，在日經指數中漲幅最大。

重型機具製造商IHI繼前一日重挫近16%後，周三再跌3.05%。

IHI和川崎重工（Kawasaki Heavy）表示，美國發動機製造商RTX子公司Pratt & Whitney披露一種罕見的製造缺陷可能會在未來幾年導致數百架空巴飛機停飛，IHI和川崎的獲利恐將連帶受到衝擊。

三菱日聯金融集團漲3.13%，給東證指數帶來最大的支撐。