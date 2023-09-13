新竹市長高虹安近期深陷男友李忠庭「干政」、坐豪車等爭議之中，新竹市文化局前局長錢康明今（13）日更爆料，曾被李忠庭詢問「什麼時候要辭職」。對此，前立委郭正亮直言，高虹安的危機處理是負分，他並建議應做如切割李忠庭的大動作。

錢康明今在臉書發文指出，8月4日和李忠庭見面時，李稱他在配合上跟當初想的不一樣，「看看什麼時候辭？」他回應不會辭職，並稱自己是被高虹安找來當文化局長，「要虹安叫我走我才會走。」李忠庭則說，高虹安下周會告知去留。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，高虹安的危機處理「是負分」，他指出，危機處理是要面對大眾懷疑的事，而不是講給自己聽，如行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，爆出市政顧問鄭義雄打著「乾爹」的旗號收賄，鄭文燦當時立刻就把鄭義雄停職了。

郭正亮認為，高虹安應該要做很大的動作，如宣布市府以後不跟李忠庭往來、將他列為拒絕往來戶，「要做就做到讓別人沒話講」。

另外，針對高虹安坐豪車的爭議，郭正亮也坦言，難以理解為什麼高一定要這麼做，因為市府明明有配車，且豪車的主人「又跟地方政治有點關係」。他以自己為例，稱在10年立委任內，有碰過有錢的友人想提供他座車，但他一率敬謝不敏、根本不敢答應。