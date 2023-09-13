基泰大直施工不慎，造成鄰房龜裂下陷。民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳質疑，台北市政府無視民眾鄰損通報，疏於調閱工地監測數據，未能即時阻止工地情況惡化，造成憾事，顯有行政失職。她們13日赴監察院舉發北市府瀆職，盼監察院著手調查相關行政責任，並要求台北市長蔣萬安道歉。北市府回應，依法辦理，絕不護短。

顏若芳指出，基泰大直工地自今年2月到7月，甚至房屋坍塌前9月4日都有陸續出現數值異常、需要停工的情形，而建管處在4月接獲民眾鄰損通報，前往查驗卻只聽取基泰現場建築師片面之詞，甚至未檢視過往監測紀錄也無列管，就否決民眾訴求，幫基泰建設背書，北市府的縱容、怠惰和失職責無旁貸。

林延鳳則批評，早在5月13日信義區崇德街路面塌陷造成鄰損時，蔣萬安就稱「要避免類似情況再度發生」、「有責任接住市民的無助」。沒想到在基泰大直案卻未及時出手，相信基泰片面之詞，雙手一攤擺爛。蔣萬安必須說明清楚，並追究相關人員責任，否則蔣市府和闖禍的建商根本沒兩樣。

她們要求，蔣萬安除應解決後續賠償、居民安置等問題，更要負起責任，為市府的怠惰、失能向市民道歉，並懲處相關局處人員，積極檢討損鄰處理規則。同時也盼監察院積調查，釐清相關人員行政責任。

北市府發言人殷瑋回覆，針對沿襲而來的現行法規、制度和SOP，蔣萬安已要求相關局處即刻啟動檢討與修訂作業。至於相關局處是否有行政責任？殷瑋強調，北市府態度一致，一定會釐清、徹查是否有違失，依法辦理，絕不護短。