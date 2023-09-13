剛交往的情侶還在熟悉彼此中，不希望在另一半心裡留下不好的印象，一名女網友表示，日前是和男友交往滿3個月的紀念日，當天夜裡她突然腹部劇痛，嚇得男友趕快帶她去掛急診，結果醫師診斷是因滿肚子大便導致，需要灌腸，她尷尬到想鑽洞躲進去，原地消失。

原PO在Dcard發文，日前是與男友交往3個月的紀念日，本來想開心慶祝一下，沒想到半夜肚子劇痛，感覺腸子不停扭轉，狂冒冷汗，痛到差點在廁所昏倒，男友立即帶她去醫院掛急診。

原PO表示，在等待的過程中，想過會不會是腸胃炎，還是闌尾炎，如果要開刀，男友不就要見她家長了，幸好檢查結果醫師說不嚴重，只是「滿肚子大便，需要灌腸」，原PO頓時感到非常羞恥，「超想鑽洞躲進去，我們的3個月紀念日竟然在醫院灌腸度過，但至少不用讓男友在醫院見家長。」沒想到的是，回家後男友不但不介意，等她睡醒還為她準備熱粥和益生菌，絕口不提昨晚的事，讓她確信沒有愛錯人。

文章PO出後，網友紛紛大讚，「可以嫁了」、「男友很暖」，也有人分享出糗經驗，「我男友還接過我的瘋狂嘔吐物」、「我去男友家有次吃太油的東西，直接在他們家的廁所烙賽還超大聲，他阿姨還在外面，然後不知道誰還好心把抽風扇打開，原地社死」。