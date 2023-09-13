警方交管範圍。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」13日晚間即將登場，今年因為有兩個團體主辦，因此是歷年來規模最大的一次，通霄警分局今天中午起到晚間11點，將實施交通管制，管制期間禁止車輛進入，苑裡鎮公所也分享苑裡大夜市全攻略。

夜市空間指引圖。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

通霄警分局表示，今天是農曆7月29日鬼門關，苑裡鎮市區將舉辦鬼門關夜市，周邊路段大同路、為公路、天下路、成功路、信義路、忠勇街等街道，都將有大批民眾前往，為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，將實施交通管制。

警分局指出，管制時間從13日中午12點開始到晚間11點為止，視人車狀況提前或延後，管制範圍包括苑裡鎮成功路以南、和平路以北（不含和平路）、中山路以東（不含中山路）、世界路以西（不含世界路）等路段。管制時間及範圍內，禁止自小客車以上車輛進入。

苑裡鎮長劉育育表示，今年苑裡大夜市將會比往年的更盛大。所以鎮公所在喜迎這樣的熱鬧慶典同時，也為鎮民、觀光客們整理相關資訊，除了讓大家能夠提前看見整個場地配置外，也呼籲要到現場同樂的朋友們，能一起遵循以下原則。

鎮公所各項宣導。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

火車時刻表。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

火車時刻表。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

她說，建議搭乘大眾交通工具，若開車，建議車停鄰近鄉鎮，再搭乘火車來。提醒大家若有身體不適，鄰近有醫護站可使用，另外，也呼籲大家做好環保做分類，不亂丟垃圾，順手撿垃圾，期待大家讓這次苑裡最大的一場大夜市活動平安、順利、圓滿。