郭姓男子日前開車行經國道一號豐原路段時，車的右後方突然劇烈震動，胎壓偵測器顯示胎壓不足，郭男見狀趕緊下豐原交流道停靠路邊，打電話報警請警方協助，警方獲報趕抵現場，協助通知修車廠派人到場幫忙補胎。

台中市警豐原分局社口派出所巡佐蔡國華、警員張維哲，本周日（10日）下午2時許執行巡邏勤務時，接獲110通報，神岡區豐原交流道口有民眾需要協助。警方隨即趕赴現場，發現一輛小客車停在路旁，郭姓男駕駛（31歲）站在那裡不知所措。

郭男向警方表示，從雲林住家出發前往台中后里購買新生兒物品後，返程行經國道一號豐原段時，車輛右後方突然發生劇烈震動，車輛開始飄移不定，車上胎壓偵測器顯示右後車輪胎壓不足，疑似壓到釘子導致車輛爆胎。

隨即下豐原交流道停於路旁，因第一次遇到此情形，頓時不知所措，才會請警方到場協助。

警方了解情況後，協助郭男通知修車廠人員到場協助補胎，順利協助郭男脫困，郭男對警方熱心協助深表感謝。

豐原分局分局長劉其賢提醒，民眾開車上路前，應檢查車輛狀況，平時也應該多注意車輛保養維護，避免上路時有突發情形。另若行駛途中發生爆胎情事，務必保持冷靜，握緊方向盤，慢慢控制車輛方向並輕踩煞車，將車輛滑行至路邊，通知拖吊車或警方進行後續處理。