台北市與新北市政府交通局組團，到彰化考察公共自行車管理經驗。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣MOOVO公共自行車上路滿2年，近來彰化不少民眾為避免酒後駕車被取締，選擇騎電動輔助公共自行車參加宴會，使彰化縣的公共自行車在學生族與上班族之外又開創出新藍海，不過，警方提醒，酒後騎乘電輔車雖不涉及《刑法》公共危險罪刑責，但仍違反交通法規，可罰鍰。

「你們約在哪邊，我騎電輔車過去。」彰化縣2021年7月將Ubike公共自行車換成MOOVO智慧系統，民眾對於電動輔助的自行車接受度相當高，首年2021年7月至2022年6月間，租借量即超過100萬人次，第2年2022年7月至2023年6月又再成長為120萬人次。

彰縣府代理交通處長許俊宏指出，台北市與新北市政府交通局組團，昨天到彰化考察公共自行車管理經驗與MOOVO電子圍籬技術實施情況，了解民眾在沒有車柱的情況下，只要在電子圍籬區內都可以隨時停放，借還車更加靈活彈性，連備車區車輛可隨時租借，借車時不用排隊。

在電動輔助公共自行車盛行下，許多民眾在宴會飲酒後，為避免遭警方取締酒駕，不少人在僅微有酒意下，選擇騎乘電輔車，並認為電輔車並非動力機械，無酒測值超標而挨罰及被移送法辦的問題。

警方表示，《道路交通管理處罰條例》第 69 條中規範的慢車種類中，包括了電動輔助自行車，指的是經型式審驗合格，以人力為主、電力為輔，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重在40公斤以下之二輪車輛。

警方指出，駕駛慢車酒測值超標雖未涉及《刑法》公共危險罪刑責，但《道路交通管理處罰條例》第73條規定，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品者，處新台幣1200百元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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