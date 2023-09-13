進口蛋爭議不斷，國民黨立委參選人、桃園市議員牛煦庭13日怒斥農業部「超級騙騙騙」護蛋四大謊，包括有效期3個月變4個月、說有塗蠟結果沒有、7月巴西蛋根本不是最後一批、昨天全面下架今天全面加工，他痛陳農業部不惜拿公務機關幫私人企業護航，甚至連政府的誠信都陪葬了，「農業部到底要硬拗到什麼時候？」

牛煦庭說，農業部進口巴西雞蛋，被踢爆蛋過期，結果農業部為了護航，只能一直騙。他怒揭農業部4大謊。

謊言一「有效期3個月變4個月」，牛煦庭說，明明5月農業部才告訴大家，依照巴西規定雞蛋效期可達90天，扣除45天的效期，最後一批應該是7月中旬抵台，9月初就應該全部過期了，現在有效期限卻排到10月初，農業部卻又改口變成120天。

謊言二「說有塗蠟，結果沒有」，牛煦庭說，農業部原本的說法是，因為有包膜，所以有效期延長到4個月，但是當衛生局稽查時赫然發現，不但保存期限被延長到10月5號，蛋品更 「沒有塗蠟」，完完全全的打臉農業部的謊言。

謊言三「7月巴西蛋根本不是最後一批」，牛煦庭說，陳吉仲自己聲稱7月之後，就沒有巴西蛋進口，但是從海關資料可以看出，到今年8月還有572公噸的巴西雞蛋，如果依照巴西5月30號就裝運上船的說法，這些蛋早就漂流超過120天了，這樣的蛋真的沒有食安疑慮嗎？

謊言四「昨天全面下架今天全面加工」，牛煦庭說，台農巴西雞蛋才說會「全面下架」，不會流入市面，今天農業部就宣佈全部改做加工，加工後的蛋類製品彼此混雜，根本也分不出來哪些食物有、哪些沒有，讓民眾防不勝防，他感嘆：「農業部好狠毒的心思，就是要人民把這批蛋給吞下肚！」

牛煦庭直言，蛋品出現問題，攸關食安重中之重，農業部卻還如此草率、處處說謊，甚至不惜硬塞給人民，實在是可惡，他認為這些有問題的雞蛋，根本就應該「全數銷毀」，食藥署也必須確實揭露流向，否則如何讓人民安心？