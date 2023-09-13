屏基打造全台第一個失智者沉浸式體驗空間，透過道具及情境感受患者面對的處境。（林和生攝）

屏基打造全台第一個失智者沉浸式體驗空間，民眾透過購物行為感受患者不便。（林和生攝）

屏東基督教醫院致力推廣失智症友善精神，為此打造全台第一個沉浸式生活體驗空間，藉由場景設置讓體驗者換位思考，感受他們生活中可能面對的處境和心理感受；有名女大生體驗後放聲大哭，直言原來外婆遭遇如此困境，讓她感到不捨。

總策展人周文珍表示，為讓民眾體會失智患者行為，特地攜手建築、劇場、聲音領域等專業人士跨界合作，重現他們日常中的真實場景，加深體驗者的「帶入感」，縮時經歷失智症者的一天。

從漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間裡，透過觀看鏡面上的獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計，轉換體驗者情緒，引導走進要化身成為的角色。接著就直接踏進充滿生活感的阿公房間，裡頭各種衣物、日用品擺放，看似尋常卻又隱約不對勁，等著體驗者觀察。

周文珍說，失智症其實是病識感很低的疾病，不只有記憶障礙、容易忘記，許多正常、不正常的跡象症狀，都可能會同時並存於同一位患者身上，影響他們的感知及行為能力。

因此在有限時間裡，藉由感官刺激、直覺地觸發體驗者對於病症感受，讓體驗者有了感受，便會自然產生共感與理解，將經驗回歸到自身生活，開始換位思考踏出同理的第一步。

周文珍表示，由於每位失智症者的症狀及認知障礙情況，與生活經驗及背景不同，難以用單一治療或模式複製應對。這空間期盼能為將來的超高齡化社會，奠定起同理的基石，讓失智症者都能夠享有有尊嚴、有選擇的生活。

體驗過後的孫志豪說，父親多年前開始不斷找錢包，更時常懷疑有人要偷他的東西，自己走過這一回，才知道他們認為是正常的行為，其實已經生病。