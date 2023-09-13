青創基地「新北創力坊」今年迎來10周年，新北市青年局今（13）日擴大舉辦Demo Day，邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊，向現場企業展示其創業成果、商業模式、品牌願景。青年局長邱兆梅表示，期待藉此交流活動，為他們打開投資人管道或跟產業建立聯結。

邱兆梅說，「新北創力坊」是全台第一個由地方政府出資成立的新創加速器，已經培育的超過250組的新創團隊，每年都會舉辦Demo Day，讓團隊透過簡報跟外界投資人與產業夥伴介紹進行的專案與創業內容。

邱兆梅表示，「新北創力坊」在三重台北橋捷運正上方，是地點方便的辦公室，入選輔導的團隊，就可以享有便宜辦公室優惠，每周也會有創業課程，包括如何行銷產品與打造供應鏈，課程與交流對創業青年來說都是非常有價值的經驗傳承。

今日參加Demo Day的200多組的報名者中，不乏許多創投公司，中信證創業投資股份有限公司業務副總經理鄭偉智就表示，今年新北創力坊Demo Day的新創品質含金量高，而且領域都不同，可以感受得到新北市政府在挑選和培育新創的用心。

每年都會參加好幾場Demo Day的益鼎創業投資管理公司業務協理沈立平認為，這是我今年參加最好的Demo Day，感覺新北市的創業風氣非常好，看到了一些頗具潛力的新創，期待他們未來的發展以及合作的機會。

台灣青創潛力無限大，基北北桃四大縣市政府都積極在培育青創團隊。桃園市目前已有安東青創基地、新明青創基地、青創指揮部以及桃園設計庫等平台；台北市政府的「台北市產業發展獎勵補助計畫」提供新創從創業到品牌發展全方位的資金補助，另外在 StartUP@Taipei 創業服務辦公室設單一窗口，導入一站式創業解決方案；基隆則是以城市風格為主軸，培育了許多綠色觀光、永續旅遊的青創團隊。