台東名店「榕樹下米苔目」飄香逾1甲子，日前一度誤傳歇業，今天店家大門終於敞開，但饕客仍舊吃不到米苔目。（蔡旻妤攝）

台東名店「榕樹下米苔目」飄香逾1甲子，日前一度誤傳歇業，今天店家大門終於敞開，但饕客仍舊吃不到米苔目。（蔡旻妤攝）

台東名店「榕樹下米苔目」飄香逾1甲子，創辦人黃王麗蘭今年8月辭世，外界一度誤解為歇業，原定9月8日復業，因海葵颱風再度延後。店門今天已經敞開，不過饕客仍撲空，只見店家張貼公告「辣椒及醋已開賣、其他還沒有」。

榕樹下米苔目今天店家大門敞開，民眾開心路過，打算進入享用美食，民眾說，終於等到店家開門做生意，而且還很幸運沒有人潮、不用排隊，但湊近一看才發現，店家只開賣部分品項，也就是老饕最愛的辣椒和醋，至於何時才開始正式營業，業者回應，再等等，這1、2周看看，確定日期就會公告。

榕樹下米苔目臉書粉絲專頁8月底以「勇敢放下」為標題貼公告，感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期支持與熱情，貼文一出讓台東鄉親及各地粉絲瘋狂轉傳，大家一度以為榕樹下即將走入歷史，後續店家親友才發文澄清，並非歇業，是配合肉品市場休市而店休。

原定9月8日營業，至今仍有不少饕客失望撲空，店家日前說明，對於顧客很抱歉，這次海葵颱風家中受災，需要時間整理，復業時程未定，若確定就會告訴大家，感謝各界關心。

「榕樹下」開業半世紀，曾經入選為台東10大米苔目名店，早期只是位在文化街樹下的小攤商，後來遷移至大同路擴大營業，成為台東排隊必吃美食，店裡的辣椒更擄獲老饕味蕾，近年搬遷至中華路，排隊盛況不減。