桃園市43歲郭姓男子日前在借貸網站加入LINE暱稱許某好友後，稱借貸30萬元(本利攤還)年百分率5％貸款；對方宣稱要向銀行借貸，必須洗帳戶金流才有機會獲得銀行信用核貸，隨後將自己的帳號提供給對方，並依照指示將匯入帳戶的款項提出欲繳交給指定的人員，經警方趕到點破郭男領款用途及時成功攔阻。

苗栗分局南苗派出所日前接獲銀行行員通知，郭男欲臨櫃取款20萬元，但其帳戶確已遭列警示帳戶，行員隨即通知員警到場。

經員警到場查證男子取款用途，明顯有違常理，隨即向銀行行員及165員警同步求證該帳戶內金額為被害人遭詐騙匯入金錢，及時戳破詐騙伎倆，男子才恍然大悟自己銀行帳戶已成詐騙集團的匯款帳戶，險成代罪羔羊。

苗栗警察分局呼籲詐騙集團可能透過各種方式，讓無辜的民眾不自覺的成為取款車手，若接到指示要求提供銀行帳戶或幫忙提款交付給特定對象時，務必通報「165」、「110」查證，以免成為詐欺集團代罪羔羊。