大同集團今天舉辦淨零碳排論壇，由董事長王光祥與歐洲能源交易所（European Energy Exchage, EEX）簽署戰略合作備忘錄（MOU），攜手拓展國際碳權市場。王光祥表示，大同轉型綠能獲國際肯定，將與歐洲能源交易所就碳交易等各種綠能商機加強合作，聯手打進「淨零碳排」的世界盃。

大同集團董事長王光祥（左）今天與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，攜手拓展國際碳權市場。（圖片來源：大同智能提供）

大同集團與EEX簽署MOU，雙方合作事項包含：資訊共用、企業服務、共同活動及協同推廣，透過共享歐洲、台灣兩地碳市場數據與能源類產品資訊，支持協助台灣企業參與歐洲能源交易所，創造新的綠能商機，在台灣與歐洲共同推廣碳市場發展。

王光祥強調，此次簽署MOU意義非凡，顯示大同集團轉型進入開花結果階段，集團由家電與電子起家，一路進展至資通訊再到綠能轉型，為百年企業注入新活水，在電力、再生能源、資訊系統及家電產業等多元事業多管齊下，隨著淨零碳排世界趨勢爭取商機，提供台灣企業在減碳、淨零碳排等相關服務。

大同總經理沈柏延（左）和歐洲能源交易所亞太區總裁Ray（右）樂見簽署戰略合作備忘錄，就碳交易等綠能商機加強合作。（圖片來源：大同智能提供）

大同總經理、大同智能董事長沈柏延指出，大同集團很高興能夠與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，共同為台灣與歐洲碳市場發展提供企業端的鏈結，為應對全球氣候變化扮演關鍵角色。節能減碳是全球的環保議題，更是企業生存競爭的一大關鍵，淨零轉型已逐漸成為產業維持國際競爭力的必要條件。

EEX總裁Peter Reitz透過錄影線上致詞，表達對簽署MOU充滿期待，與大同集團合作具里程碑意義。出席論壇的亞太區總裁Ray表示，EEX作為致力於全球去碳化的堅定倡議者，非常榮幸與像大同這樣志同道合的企業合作，期待雙方未來能有更緊密的合作關係，攜手為台灣企業淨零減碳做出貢獻。

歐洲碳排放交易體系目前是全球最成功典範，今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），大同集團為能向台灣企業提供更好的歐洲碳市場相關服務，舉辦論壇邀請德意志交易所集團、歐洲能源交易所、德銀遠東投信、台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會及大型金融集團，分享全球淨零碳排發展-台灣企業因應之道與商機。