蘋果正式發表iPhone 15全系列新機，儘管全球智慧型手機市況不佳，iPhone 15新機有感升級，包括「USB-C充電」設計，實現對於高速傳輸的追求，iPhone 15 Pro系列首度採用「航太等級鈦金屬」，為歷年最輕的Pro系列，搭載A17 Pro晶片，還有可自訂的動作按鈕，加上iPhone 15系列也備有「全新4800萬像素主相機」、「動態島」、「即時動態」等亮點，市場預期iPhone 15系列新機銷售應可維持往年水準。

為搶攻iPhone 15商機，momo購物網9月15日晚上8點同步官網開放預購iPhone 15全系列新機，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max共4款機型。看準蓄勢待發的i15換機潮，凡舊機換新機，並刷指定銀行信用卡，疊加最高回饋達29100元，再者，為助果粉護機無懈可擊，momo子公司富立財產保代也推出專屬「碎屏險」及「行動裝置險(指定機種)」手機險線上保服務，就是要讓消費者放心用新機、加保更安心。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年8月全公司合併營收約86.2億元，年增6.2%，為歷年同月新高，累計今年1月至8月合併營收約684.1億元，年成長6.7%，再創歷年同期新高。