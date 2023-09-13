日本首相岸田文雄今天改組內閣，19名閣員中有13人異動、6人續任，平均年齡較改組前年輕1歲多；13人中有11人首次入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001年及2014年最多紀錄。

日本內閣不含首相共有19名閣員，依據日本憲法第68條規定的首相閣員任免權，首相可以在任期內改組部分或全數閣員。

內閣改組通常會跟執政黨的黨務主管人事異動連動，在同時期進行，主要目的是希望藉由改變內閣與執政黨黨務主管人事，讓政府支持度有所提升。

●新內閣經閣員認證儀式後正式上路

綜合日本讀賣新聞及富士新聞網等日媒報導，岸田上午已在臨時內閣會議上接受閣員所提辭呈，日本政府也在下午公布新的閣員名單，接下來經過在皇居舉行的閣員認證儀式後，新的岸田內閣預計晚間正式上路。

岸田今天稍晚將在首相官邸舉行記者會，對外說明內閣改組目的及未來執政方向。

●主要閣員續任延續執政框架

在內閣改組前，岸田先在自民黨中央黨部舉行臨時總務會議，決定主要的黨內一級主管人事異動。

身為自民黨總裁（黨主席）的岸田在會中表示，日本面臨內外重大課題，正處於關鍵時刻，「黨跟政府將團結一致擺脫目前困難局面，開創未來」。

這次改組由於內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一等主要閣員續任，仍維持岸田政府執政基本框架；而負責福島第一核電廠「核處理水」排放入海工作的經濟產業大臣西村康稔，及負責就「個人號碼卡」進行總檢查的數位大臣河野太郎也續任。

與自民黨聯合執政的公明黨，也爭取到讓齊藤鐵夫續任國土交通大臣一職。

●改組後內閣平均年齡更年輕

這次改組新入閣的13人中，只有上川陽子與新藤義孝曾有閣員經驗，另外11人都是首次入閣，且女性閣員從改組前的2人增加到5人，希望給外界耳目一新感受來提升支持率。這次改組異動幅度整體來說算是中等規模。

從年齡來看，閣員中年齡最高的是武見敬三、齊藤鐵夫及土屋品子的71歲；最年輕的是加藤鮎子的44歲。19名閣員加上岸田的平均年齡為63.5歲，較改組前的64.9歲「年輕」1歲多。

●女性閣員一口氣增至5人

岸田這次改組共拔擢5名女性閣員，分別是外務大臣上川陽子、兒童政策擔當大臣加藤鮎子、復興大臣土屋品子、地方創生擔當大臣自見英子，及經濟安全保障擔當大臣高市早苗。

上川陽子過去曾擔任過1次少子化擔當大臣及3次法務大臣，這次是5度入閣。3名首次入閣的女性閣員都是「政二代」，加藤鮎子父親加藤紘一是自民黨前幹事長、土屋品子父親土屋義彥是參議院前議長、自見英子父親自見庄三郎是前郵政大臣。

岸田內閣改組前只有2名女性閣員，改組後一口氣增加到5名，追平2001年首相小泉純一郎內閣及2014年首相安倍晉三內閣所創的最多女性閣員紀錄。

●考量派閥平衡 安倍派及麻生派人數居冠

這次改組從閣員所屬自民黨內派閥來看，安倍派4人、麻生派4人、茂木派3人、岸田派2人、二階派2人、谷垣團體1人、無派閥2人及公明黨1人，可以看出岸田著眼派閥平衡的考量。

●內閣改組後閣員名單如下：

總務大臣：鈴木淳司（安倍派），首次入閣。

法務大臣：小泉龍司（二階派），首次入閣。

外務大臣：上川陽子（岸田派），5度入閣。

財務大臣：鈴木俊一（麻生派），續任。

文部科學大臣：盛山正仁（岸田派），首次入閣。

厚生勞動大臣：武見敬三（麻生派），首次入閣。

農林水產大臣：宮下一郎（安倍派），首次入閣。

經濟產業大臣：西村康稔（安倍派），續任。

國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨），續任。

環境大臣：伊藤信太郎（麻生派），首次入閣。

防衛大臣：木原稔（茂木派），首次入閣。

內閣官房長官：松野博一（安倍派），續任。

數位大臣：河野太郎（麻生派），續任。

復興大臣：土屋品子（無派閥），首次入閣。

國家公安委員長：松村祥史（茂木派），首次入閣。

兒童政策擔當大臣：加藤鮎子（谷垣團體），首次入閣。

經濟再生擔當大臣：新藤義孝（茂木派）。

經濟安全保障擔當大臣：高市早苗（無派閥），續任。

地方創生擔當大臣：自見英子（二階派），首次入閣。